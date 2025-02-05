7-9 Şubat tarihlerinde Bielsko-Biala kentinde, ümitler, gençler ve U21 kategorilerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri madalya mücadelesi verecek.

Karate il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe, Avrupa şampiyonasına iki sporcu birden göndermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederken, “Bu büyük organizasyonda yer almak, yıllardır verilen emeğin, disiplinli çalışmanın ve azmin bir göstergesi. İnşallah bu zorlu şampiyonadan madalyalarla dönerek bizleri bir kez daha gururlandırırlar” dedi.