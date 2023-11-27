Karatahtada tebeşirdi

Kar

Bulutları çizen

Martıları

Işığını papatyaların

Adam olan

Çocukların elinde

Tırtıldan kelebek

Çıkarmayı seven

Karatahtada tebeşirdi

Söz

Bol mintan diken

Dar kumaştan

Neşeyi katan hüzne

Ezgisiyle kâinatın

Usulünce

Göğe çıkma durağı

Baktıkça ömrüne

Karatahtada tebeşirdi

Sis

Kulağı sis çanında

Teknelerin

Gözleri deniz fenerinde

Çizene dek rüzgâr

Limanın suretini

Ah şu düze inmiş bulut

Güneş çıkaran şapkadan

Karatahtada tebeşirdi

Işık

Renklerin define adası

Bergüzarı sevginin

İki ıssız arasında

Nasıl da sonsuz

Ezgisiyle kâinatın

Tırtılın kelebeğe

Söylettiği

Kasım 2023

*

Kendine sürgünler teknesi

 

Kınında uzaktı yakın

Bedeli işte

Hep çocuk kalmanın

Beraber geçebilirdik

Denizi

Paralelkenarını göğün

Sörf yaparken bulutlarla

Sellerle kaydırak

Nazire elbette

Yeraltı ırmaklarına

Her yer adaydı

O deprem çizimleri

Saklı çöllerinde denizin

Kendine sürgünler teknesi