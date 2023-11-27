Karatahtada tebeşirdi
Kar
Bulutları çizen
Martıları
Işığını papatyaların
Adam olan
Çocukların elinde
Tırtıldan kelebek
Çıkarmayı seven
Karatahtada tebeşirdi
Söz
Bol mintan diken
Dar kumaştan
Neşeyi katan hüzne
Ezgisiyle kâinatın
Usulünce
Göğe çıkma durağı
Baktıkça ömrüne
Karatahtada tebeşirdi
Sis
Kulağı sis çanında
Teknelerin
Gözleri deniz fenerinde
Çizene dek rüzgâr
Limanın suretini
Ah şu düze inmiş bulut
Güneş çıkaran şapkadan
Karatahtada tebeşirdi
Işık
Renklerin define adası
Bergüzarı sevginin
İki ıssız arasında
Nasıl da sonsuz
Ezgisiyle kâinatın
Tırtılın kelebeğe
Söylettiği
Kasım 2023
*
Kendine sürgünler teknesi
Kınında uzaktı yakın
Bedeli işte
Hep çocuk kalmanın
Beraber geçebilirdik
Denizi
Paralelkenarını göğün
Sörf yaparken bulutlarla
Sellerle kaydırak
Nazire elbette
Yeraltı ırmaklarına
Her yer adaydı
O deprem çizimleri
Saklı çöllerinde denizin
Kendine sürgünler teknesi