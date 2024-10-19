CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 1973 yılından 1997 yılına kadar çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Karakeçili Mahallesi’nin sorunlarını yerinde inceledi.

Tahtasız, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Belediye Meclisi üyeleri Didem Tokgöz, Sedat Genç ve parti üyesi Duran Arslan ile birlikte Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel’i ziyaret etti.

Milletvekili Tahtasız, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüzevler bölgesinin kentsel dönüşüm kapsamına alınması isteğini vurgularken, mahallenin diğer taleplerini de şöyle sıraladı:

Ahmet Tevfik İleri Okulu’nun yanına Halk Ekmek büfesi konulması, kötü koku yayan derenin Adil Candemir Parkı’ndan sonraki bölümünde ciddi bir temizlik yapılması, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın yerine yapılan Millet Bahçesi’nin aydınlatılması, eksiklerinin tamamlanarak bir an önce hizmete açılması, mahalleye kadınlar lokalinin açılması.