Meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından 57 meclis üyesi biraraya gelerek 1’i başkan 10 kişilik yönetim kurulu üyesini ayrı ayrı oylayarak seçti. Ayrıca meclis üyeleri 7 TOBB delegesi, 3 Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 Disiplin Kurulu Üyesi, 22 Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesini de seçimle belirledi.

Buna göre TSO Meclis Salonu’nda 10.00-11.30 saatleri arasında Meclis Başkanlığı ve Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Birlik Genel Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliği seçimleri gerçekleştirildi. TSO Meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Erol Karadaş yeniden Meclis Başkanlığı, Çetin Başaranhıncal ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Seçimlerde Meclis Başkan Yardımcılığı’na Yılmaz Bülbül ve Erol Taş, Meclis Katip Üyeliği’ne Sevim Şahin, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdurrahman İstanbulluoğlu, Akif Çoşkun, Doğan Keskin, Fatih Çiçek, Gökhan Kerman, Muharrem Sarıaslan, Mustafa Ertürk, Nilüfer Akın, Ömer Altıkardeş ve Yakup Karaca seçildi.

TSO Meclis üyeleri ayrıca TOBB Birlik Genel Kurul delegeline ise Ali Evlüce, Mustafa Özbayram, İsmail Kulak, Turgut İlgü ve Ünal Kakaç’ı seçti.



(Volkan SINAYUÇ)

