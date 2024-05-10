Bu kapsamda Çorum’da bir süredir Çepni Mahallesi İnkılap Sokak Numara 11 (Sobacılar Arastası girişi) adresinde hizmet veren Karaca Tandır Kebap Salonu törenle açıldı.

Çorum merkeze bağlı Karacaköy Muhtarı Salih Biçer ile kardeşi Kebap Ustası Adem Biçer’in işlettiği Karaca Tandır Kebap Salonu’na görkemli bir açılış töreni düzenlendi.



Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Murat Erdem, AK Parti, CHP, MHP ve YRP İl, Merkez İlçe Yönetim Kurulu, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yüklenici firma Par Plastik İnşaat San., Tic. Ltd. Şti. Sahibi İrfan Yaşar, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, mahalle ve köy muhtarları, bazı daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Açılışta dua okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından işyerinin kurdelesi kesildi. Açılışta daha sonra ise davetlilere tandır kebap ikramında da bulunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından günün anısına işyeri sahiplerinden Salih Biçer’e üzerinde Besmele bulunan bir adet tablo hediye edilirken,

İşletme sahipleri Salih ve Adem Biçer kardeşler, açılış törenine katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

“Tandır kebap bizim işimiz” diyen tandır ustası Adem Biçer, kalite ve lezzet düşkünü herkesi “Karaca Tandır Kebap”a beklediğini söyledi. Gel al paket servislerinin olduğunu da anlatan Biçer, müşterilerinin 333 1 777 numaralı telefondan sipariş verebileceklerini sözlerine ekledi.