Alınan bilgiye göre arkadaşları ile buluşmak için Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 12. Sokak'ta bulunan ikamete gelen iki kişi kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleriyle birlikte ikamete giren polis, evin mutfak ve oturma odasında iki kişiyi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Kürşat Özbüğrü (26) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde baygın halde bulunan M.D.(31)' ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından bilgi amaçlı polis merkezine götürüldü.
Yasaklı madde kullanımına bağlı öldüğü değerlendirilen Özbüğrü'nün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı