Alınan bilgiye göre arkadaşları ile buluşmak için Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 12. Sokak'ta bulunan ikamete gelen iki kişi kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleriyle  birlikte ikamete giren polis, evin mutfak ve oturma odasında iki kişiyi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde  İsmail Kürşat Özbüğrü (26)  olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Evde baygın halde bulunan M.D.(31)' ise  sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından bilgi amaçlı polis merkezine götürüldü.

Yasaklı madde kullanımına bağlı öldüğü değerlendirilen Özbüğrü'nün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı  

Küle dönen evde yanmış ceset bulundu Küle dönen evde yanmış ceset bulundu

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK