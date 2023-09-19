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Ahlatcı Çorum FK’nın, 3 Eylül’de Gençlerbirliği ile oynadığı maçta yaşanan saha olaylarına karışan taraftarların yer aldığı VİP Tribün B Blokta yer alan seyircilerin 23 Eylül’deki Sakaryaspor maçına girişleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından engellenirken, kulüpten yapılan açıklamada, bu tribünde yer alan taraftarların Sakaryaspor maçına mahsuben koltuklarını passolig sahibi kişilere veya kulübe devredebilecekleri, olaylar sırasında tribünde olmayan VİP Tribün B kombine sahiplerinin ise Sakarya maçını izleyebilecekleri belirtildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kombine kartı bloke edilmiş kişiler, müsabaka bileti satın alamayacaktır.

Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği müsabakasını VİP Tribün B kombinesi olup maça gelemeyen taraftarlarımız, Sakaryaspor mücadelesini yerlerinden izleyebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.