Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri kampanya döneminde, daha önce “belde” iken iktidar partisinin nüfus yetersizliğini gerekçe göstererek aldığı bir kararla “köy” statüsüne dönüştürdüğü yerleşim birimlerini tek tek ziyaret etti.

Son olarak Kargı İlçesi’nin Hacıhamza Köyü’nü ziyaret eden Bekir Özsaçmacı, daha önce belde olan ancak sonradan köye dönüştürülen Hacıhamza’da sorun ve talepleri dinledi.

“BELDE BELEDİYELERİNİ YENİDEN AÇACAĞIZ”

Özsaçmacı, “06.12.2012 tarihinde çıkarılan kanunla 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki veriler baz alınarak nüfusu 2 binin altında olup kapatılan belde belediyeleri, köy statüsüne dönüştürülmüştü. Köy statüsüne dönüşen beldelerin tekrar belediye statüsünü kazanması iktidarımızın gündeminde öncelikli yer almaktadır.

Daha önce kapatılan belde belediyelerinin yeniden açılması ve yeni belediye ihdasını ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendireceğiz. Bu doğrultuda kapanan belediyelerin yeniden açılması için çalışmaları hep birlikte yapacağız.

Bugün güzel Hacıhamzamızda sevgili hemşerilerim huzurunda Çorum’daki kapanan belde belediyelerin yeniden açılacağının haberini vermek istiyorum.

Köy statüsüne dönüşen beldelerin iktidarımızda tekrar belediye statüsünü kazanmasına az kaldı” dedi.

Özsaçmacı, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı (CHP) milletvekili adayları için destek istedi.

Hacıhamza ziyaretinde Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’ya; CHP Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, İYİ Parti İlçe Başkanı Numan Moral, Milet İttifakına destek veren partilerin ilçe başkanları, İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bazı partililer de katıldı. (Haber Merkezi)