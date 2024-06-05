Orta Anadolu’nun turizm cenneti Kapadokya, 2023 yılında 4 milyon 800 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı.

Barış, kadın-erkek eşitliği ve inançlara saygı gibi insanlık değerleriyle dünya tarihine adını yazdırmış olan Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa (Boğazkale) ise, yalnızca 30 bin civarında turiste hizmet verebiliyor.

Çorum’un Laçin ilçesinden sonra Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, yani Kapadokya’da da görev yapmış olan Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, ilçesinin hak ettiği turizm hareketine sahne olamamasının burukluğunu yaşıyor.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet eden Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Hitit Başkenti’nin önemini önce Çorumluların anlaması gerektiğini belirterek, turizmi canlandırmanın Çorum ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kapadokya’nın, festivallerle, renkli etkinliklerle ve görsel zenginliklerle, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan Kaymakam Yıldız, Boğazkale’deki tarih hazinelerinin de böylesine ilgi çekici sunumlarla hak ettiği değere kavuşturulabileceğini söyledi.