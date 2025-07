Kapadokya; peri bacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri, ilginç vadileri ve sıcak hava balonlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en romantik destinasyonlarından biri olarak kabul edildi.

Dünya genelinde her yıl düzenli olarak yapılan anketler ve araştırmalar, romantizmi simgeleyen şehirleri ve sıralamasını belirlemeye devam ediyor. Bu araştırma son olarak, Uplifers isimli web sitesi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada dünyada en romantik şehirler sıralanırken; listenin başında romantik atmosferleri, eşsiz manzaraları, bir birinden ilginç yeraltı ve yer üstü oluşumları, tarihi dokuları ve sıcak hava balonları ile Kapadokya en ön plana çıktı. Kapadokya bölgesinde gün doğumunda başlayan romantizm gün batımına kadar devam ediyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarında gün doğarken balon turu ile Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını gökyüzünden kuş bakışı izlenirken, peribacalarının üzerinden batan güneş günün yorgunluğunu da alıp gidiyor. Kapadokya'da gün doğumunda balon turu yapmak kadar uçun balonları izlemek ve fotoğraflamak da yapılan en önemli aktiviteler arasında yer alıyor. Gün boyunca Kapadokya'da dar ve kıvrımlı vadilerde yürüyüşe çıkmak, at, atv turlarına katılmak tarihi mağara otellerinde konaklamak, romantizmi seven çiftler için unutulmaz deneyimler sunuyor. Uplifers isimli web sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda listede sırasıyla Uludağ, Bozcaada, Paris, Roma, Venedik, Brugge, Prag, Santorini ve İstanbul yer alıyor.

Kapadokya'nın romantik bir yer olduğunu söyleyen Sümeyye Genç; "Kapadokya'yı çok beğendik. Burası çok güzel bir şehir. Şu anda gün doğumunu ve balonları izliyoruz" ifadelerini kullandı. Çinli Turist Wan Zhıchen ise; "Kapadokya'da Çin'de çok popüler olan bir bölge. Çok geniş ve güzel bir coğrafya. Bu nedenle Çin'de herkes sosyal medyasında Kapadokya'dan mutlaka bahsediyor. Ya gelmiştir, yada mutlaka gelmek istiyordur. Biz çok şanslıyız, geldik ve gördük" dedi. Çinli turist Xıangyang Zeng'da; "Kapadokya'ya gelmek istiyordum. Özellikle uçan balonları ve bu tarihi yerleri çok merak ediyordum. Burası ile ilgili görseller Çin'de sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyordu. Bu burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Evleneceği kız arkadaşı ile Kapadokya bölgesine gelen Zhang Elvıs'de yaptığı açıklamada; "Kapadokya çok güzel bir şehir. Burada çok fazla turist var. Manzara çok güzel. Bende evleneceğim arkadaşım ile buraya geldik. Bu eşsiz manzara da albümümüz için fotoğraf çektiriyoruz" dedi.

Muhabir: İHA AJANS