Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon, yaz aylarında özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, serin havası ve benzersiz doğası, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin tatil tercihinde ilk sıraya yerleşiyor.

Trabzon, doğal güzellikleri ve eşsiz yaylalarıyla yaz sezonunda Arap turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Körfez ülkelerinden gelen turistler, özellikle bölgenin yaylaları, gölleri ve serin iklimi sayesinde Trabzon'da doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşıyor. Uzungöl, Sümela Manastırı, Haldizen ve diğer yaylalar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Trabzon Havalimanı'na düzenlenen charter uçuşlar sayesinde, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen turist sayısında ciddi artış yaşanıyor. Arap turistlerin bölgeye olan talebi, otel doluluk oranlarında ciddi artışlara yol açtı.

"DOĞA MANZARALARININ TADINI ÇIKARDIK"

Bölgeye gelen Arap turistlerden Talal Alhashmı, "Sekiz gün süren bir yolculuktan sonra geri dönmek üzere Trabzon Havalimanı'ndayız. Çok güzel bir ülkedeki en güzel gezilerden biriydi. Türk halkının misafirperverliğinden çok keyif aldık. Ayrıca manzaralardan, büyüleyici doğadan da çok keyif aldık. Türk halkının yaklaşımına müteşekkiriz ve minnettarız. İnşallah bir daha geleceğiz" dedi.

Turist Faysal Asiri ise, "Trabzon'u ziyaret ettik ve 7 gün geçirdik. İnsanlar iyi davrandılar. Bazı turistik yerlerin yanı sıra birkaç yeri ziyaret ettik. İnşallah geri döneceğiz. Türk halkının misafirperverliğinden çok keyif aldık ayrıca doğa manzaralarının tadını çıkardık" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İHA AJANS