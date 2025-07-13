Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz'in kayınvalidesi Hüsniye Erarslan, yaşamını yitirdi.
Hacıbey Köyü’nden merhum İsmail Erarslan'ın eşi, Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz'in kayınvalidesi Hüsniye Erarslan, hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, dün saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Hacıbey Köyü’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, ailesi ve yakınları katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.