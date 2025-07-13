Çorum’da görev alacak sayım komitesi üyeleri ve TÜİK personeline yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Çorum’da gerçekleştirilecek Genel Tarım Sayımı kapsamında görev yapacak İl ve İlçe Sayım Komite üyeleri ile TÜİK personeline yönelik eğitim programı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde, sayım sürecinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi için kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.

Eğitimlerde; veri toplama süreçleri, veri giriş programı kullanımı ve sayım sürecindeki uygulama adımları detaylı olarak ele alınıyor. Katılımcılara, eksiksiz veri girişi ve kaliteli veri toplanmasının önemine dair uygulamalı örnekler de sunuluyor.

Yetkililer, Genel Tarım Sayımı’nın tarım politikalarının şekillendirilmesinde büyük rol oynayacağını vurgularken, sahada görev alacak personele başarı dileklerinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu önemli çalışmanın ülke tarımının geleceği açısından büyük değer taşıdığı belirtildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK