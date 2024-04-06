Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Ulusal Kanser Haftası nedeniyle, Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV) ile Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneğini (KADER)’i ziyaret etti.

Vali Dağlı, ONKO-SAV Derneği Başkanı Birgül Harzadın ile KA-DER Başkanı Bekir Şahin’den derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine değinen Vali Dağlı, tedavi süreçlerinde hastaların yanında duran tüm kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine başarı diledi.

Vali Dağlı’nın ziyaretlerine Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da katıldı.