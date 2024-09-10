Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili olarak Çorum Kadın Meclisleri ve Çorum Kadın Platformu üyeleri ortak basın açıklaması yaptı. Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan açıklamada Kadın Platformu adına konuşmayı Eylem Kandemir yaptı.

Küçük Narin’in katledilmesi sürecindeki tüm sorumlular ortaya çıkarılana, en ağır cezayı alana kadar olayın takipçisi olacaklarını belirten Eylem Kandemir, çocukların güvenle yaşayacağı ortamlar yaratılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sözlerine “Öyle bir ağlasam. Öyle bir ağlasam çocuklar. Size hiç gözyaşı kalmasa. Öyle bir aç kalsam. Öyle bir aç kalsam çocuklar. Size hiç açlık kalmasa. Öyle bir ölsem. Öyle bir ölsem çocuklar. Size hiç ölüm kalmasa” şiiri ile başlayan Kandemir, Kadın Platformu olarak büyük bir üzüntü içinde olduklarını, yine isyan ve yasları ile meydanda olduklarını şairin dediği gibi çocuklara ağlamanın, aç kalmanın ve ölmenin yakışmadığını kaydetti.

“Evet yakışmıyor ama gün geçmiyor, yıl geçmiyor ki bir çocuğumuz ölmesin, öldürülmesin. Bunlardan biri de Narin Güran oldu. Kaybolduğu günden beri umutla beklesek de maalesef iyi bir haber alamadık. O küçücük beden bir torbanın içinde bir dere kenarında bulundu. Narin’in gülen yüzü soldu, solduruldu. Bugün okulda, sırasında arkadaşları ve öğretmenleri ile olması gereken küçük Narin kara toprağa girdi” diye konuşmasını sürdüren Eğitim - Sen Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, Narin’in hayattan koparılan ilk çocuk olmadığını bildiklerini, onun gibi daha nicesinin benzer hikayesi bulunduğunu açıkladı.

Konuşmasında “Bu çocukların öldürülmesinden sonra gerekli önleyici ve koruyucu önlemler alınmış olsaydı bugün Narin yaşıyor olacaktı. Türkiye’de her gün ortalama 32 çocuk kaybolmakta ancak bu çocukların akıbetleri araştırılmamaktadır” diyen Kandemir, TÜİK’in son 8 yıldır kayıp çocuk verilerini dahi paylaşmayarak veri açıklama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek sorumluluktan kaçtığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre taraf devletlerin, her çocuğun hakları ihlal edilmeden korunmasının gerektirdiğini ancak ülkemizde çocukların haklarının ihlal edilmesinden sonra kamuoyu baskısı ile birşeyler yapıldığını, çocuk katillerinin cezasızlık ile korunduğunu ve artık sabrın kalmadığını anlatan Kandemir: “Artık tek bir çocuğu daha kaybetmek istemiyoruz. Çünkü artık halk olarak bu acıları yaşamaya sabrımız da takatimiz de kalmadı. Yeterli önlemler alınsın, caydırıcı cezalar verilsin ve bu ölümler son bulsun ki Gülistan da Leyla da Narin de ve diğerleri de rahat uyusun. Narin’in katledilmesi sürecindeki tüm sorumlular ortaya çıkarılana, en ağır cezayı alana kadar olayın takipçisi olacağız ve çocuklarımızın güvenle yaşayacağı ortamlar yaratılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Narin için adalet ,tüm çocuklar için adalet” diye konuştu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK