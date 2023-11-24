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Olay 15 gün önce Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Eşrefhoca Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Asiye D., Koray P.'nin kullandığı 55 ACS 725 plakalı hafif ticari aracın altında kaldı.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden uzaklaşırken, yaralı kadının yardımına vatandaşlar koştu.

Asiye D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan 15 gün sonra tespit edilen sürücü ise ifade işlemleri gereği polis merkezi amirliğine götürüldü.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.