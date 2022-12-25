Kaza, Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, Halil Y. yönetimindeki kamyonet, Sadık A.'nın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.