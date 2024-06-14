orum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kurban Bayramı nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL VE SAMSUN YÖNÜ YASAK

Şahin, 14 Haziran sabah saat 06.00’dan 16 Haziran sabah saat 05.00’a kadar kamyon, çekici ve tankerlerin D-100'den (Osmancık üzerinden) ve D-795'den (Alaca ve il merkezinden) Samsun yönüne ve Doğu yönüne gidişlerinin İçişleri Bakanlığı ve Çorum Valiliği tarafından alınan kararla yasaklandığını duyurdu.

“MUAF TUTULAN ARAÇLARIMIZ VAR”

Tahsin Şahin, yaş sebze meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, ilaç ve tıbbi malzeme, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçların söz konusu yasaktan muaf tutulduğunu bildirdi. Şahin, Ankara istikametine gidişlerde ise her hangi bir yasak bulunmadığını bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ