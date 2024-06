Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekerek, “Dikkatli araç kullanalım, trafiğe kurban olmayalım” dedi. Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücüleri, sinirlerine hakim olmaya, hızdan ve hatalı sollamadan uzak durmaya, trafik kurallarına uymaya çağırdı.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kaldığını ifade eden Tahsin Şahin, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Yolda yapılması gereken uygulamalardan bahseden Şahin, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.



TEHLİKEDEN KAÇININ

Sürücülerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye sokmaması gerektiğini belirten Tahsin Şahin, “Ülkemizde trafik kazalarının en yoğun olduğu yaz ayları ve bayram tatilleridir. Cumartesi gününden itibaren 9 günlük bayram tatiline girmiş olacağız. Tatile gidecek olan vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini kendi araçları ile gideceklerse araçlarının bakımını mutlaka yaptırmalıdırlar. Bayram tatillerinde karayollarımızın yoğunluğu göz önüne alınarak aşağıdaki bazı hususların dikkate alınması gerekmektedir” dedi.

UYKUSUZ ÇIKMAYIN

Şahin, sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uyması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Uykusuz ve yorgun araç kullanmayınız. Uzun yolda her 2 saatte bir mola vererek elinizi ve yüzünüzü yıkayınız. Hız limitlerine uyunuz aşırı hız ve hatalı sollama yapmayınız. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız. Trafik magandalarına dikkat ediniz, makas atanlar, trafiği tehlikeye sokanlara ve motosiklet sürücülerine dikkat ediniz. Kırmızı ışık ihlali asla yapmayınız. Emniyet kemerinizi mutlaka takınız.

SEVDİKLERİNİ ÜZME

Araç kullanırken telefonla asla görüşme yapmayınız. Takip mesafesini koruyunuz. Zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Yaya geçitlerinde hızınızı azaltarak yayaların geçmesine müsaade ediniz. Yaya vatandaşlarımız da yaya geçitlerinden geçmeli ve kaldırımdan yürümelidirler. Valiliğimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, trafik ile ilgili kurum ve kuruluşlar bayram tatili nedeni ile uyarılar yapmaktadır ve denetimlerini artırmaktadır. Gideceğiniz yere bir an önce gitmeyi değil, uyarılara ve trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız. Trafik kurallarına uyarak trafik terörüne dur demeliyiz. Kurban bayramında insanlarımızı trafik terörüne kurban etmeyelim.”