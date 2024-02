Toplantıda; Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen okul, anaokulu, spor tesisleri, gençlik merkezleri, hastane, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı vb. eğitim, spor ve sağlık yatırımları ve projeleri tek tek ele alınarak yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleşme ve ödenek durumları ele alındı. Toplantıya katılan yatırımcı kurum amirleri, kurumlarının çalışmaları hakkında sunum yaparak detaylı bilgi verdi.

Yapılan her yatırımın, her çalışmanın doğrudan vatandaşların yaşam kalitesine etki eden işler olduğunu belirten Vali Dağlı, devam eden yatırımların kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, ayrıca önümüzdeki 5 yılda yapılması öngörülen yatırımlarla ilgili kurumlar tarafından taslak çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Vali Dağlı, yapılan ve yapılacak olan her yatırımın Çorum’un gelişimine büyük katkı sağlayacağını, vatandaşlara sunulacak olan hizmet kalitesini arttıracağını belirterek, bu nedenle yapılan tüm çalışmaları hızlı, planlı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürüttüklerini ifade etti.