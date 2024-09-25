Türkiye Kamu-Sen’e bağlı üç sendika için Maliye 1. Sokak Davutoğlu İş Merkezi 3.’ncü katında satın alınan yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan, Türk Büro Sen-Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Açılış töreninde Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın yeni hizmet binasında Türkiye Kamu-Sen'in yanı sıra Türk Eğitim-Sen, Türk Büro-Sen ve Türk Sağlık-Sen Çorum şubelerinin birlikte hizmet vereceğini söyledi.



“KAMU-SEN ÜLKENİN EN GÜZİDE

SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLDU”

18 Haziran 1992’den günümüze bir çok badire atlatan, buna rağmen sürekli büyüyerek etkinliğini günden güne artıran, kuruluş iradesine sağdık kalan, ilkeleriyle, ülküleriyle, kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle mensubu olmaktan övündükleri Türkiye Kamu-Sen’in ülkenin güzide bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini hatırlatan Selim Aydın, “Bizim muhabbetimiz de sözümüz de memleketimiz üzerinedir. Bu muhabbet ve sözün sarsılmaz iradesidir bizleri 32 yıldır bir tutan, diri tutan ve güçlü tutan. ‘Bizim ilkemiz, önce ülkemiz’ diyerek inandığı değerler uğruna mücadelesine devam eden, bu mücadelede bizlere güç veren Kamu - Sen ailesi mensuplarına selam olsun” dedi.

Daha sonra kürsüye Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Kamu-Sen'in 600 bin üyesi bulunduğunu söyledi.

“KAMU-SEN HERKESİN

GÜVENDİĞİ STK OLDU”

“Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” diye çıktıkları yolda zor günler geçirdiklerini belirten Önder Kahveci, “Bir avuç Türkiye sevdalısı insanın kurmuş olduğu bu çınar ağacı o gün fidandı, bugün büyüdü çınar ağacı haline geldi. İnşallah nice yıllara doğru yoluna devam edecek” diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen'in sendikacılık yaparken bazı kriterleri göz önünde bulundurduğunu dile getiren Kahveci, “Kamu-Sen'in sendikacılık anlayışı kendi nevi şahsına münhasır bir sendikacılıktır. Bizi kimse diğer sendikalarla karıştırmasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin, aziz Türk milletinin geleceğiyle ilgili her türlü işin içerisinde, gelecek kaygısını taşıyan bir camiayız. Devleti ebet müddet bilen bir gelenekten geliyoruz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu da sendikacılığın odak noktasına koyuyoruz. Dolayısıyla 32 yıl yoğun, zorlu, zahmetli geçti ama ortaya herkesin güvendiği, güven kapısı haline geldiği bir sivil toplum kuruluşu, sendika ortaya çıktı” diye konuştu.

Kurucu Genel Başkanı Ali Işıklar başta olmak üzere Türkiye Kamu-Sen’in bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların daha iyi özlük haklarına kavuşması için gözlerini budaktan sakınmadan sendikal mücadele verdiklerini, bundan sonra da güçlü şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sendikacılığa başladıklarında oturmaya sandalye bulamadıklarını anlatan Önder Kahveci, üyelerden aldıkları aidatları tekrar üyelere hizmet verecek şekilde ofisler, sosyal tesisler açmaya gayret ettiklerini açıkladı. Hizmet sevdasından vazgeçmeyen Türk Milliyetçileri olarak kuruluş ilkelerinden sapmadan örnek bir sendikacılık sergilediklerini kaydeden Kahveci, Çorum’da kendi hizmet binasına kavuşan üç sendikayı tebrik ederek bu heyecanlı üye sayısının 2’ye, 3’e katlanmasını da diledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da Türkiye Kamu-Sen'in kiralık bir odadan bugün kendi ofislerini satın alabilen duruma geldiğini, bundan sonra da daha ileri noktalara ulaşacağından emin olduğunu söyledi.



Seçim öncesi memurlarla yaptığı toplantıda söylediği sözlerin arkasında olduğuna dikkati çeken Vahit Kayrıcı, “Benim sendikama üye oldu' diye eziyet eden kim varsa, dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keserim' dedim. Yeter ki benim arkadaşlarımın hakkını yemeye çalışmasınlar. Gücümüz neye yetiyorsa, elimiz, kafamızı bırakın taşın altını, kurşunun altına uzatırız. Memurumuzun, arkadaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Vahit Kayrıcı, sendikal mücadelelerinden ötürü Türkiye Kamu-Sen yöneticilerine teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi. Daha sonra açılışa katılan davetliler sendika hizmet binasını gezerek bilgi aldı.