Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan, Şanlıurfa’da başlayıp Kahramanmaraş’ta devam eden eğitim kurumlarını hedef alan saldırılara tepki göstererek, “Bugün yalnızca bir anma için değil; cehaletin ve karanlık zihniyetin eğitim yuvalarımıza yönelttiği saldırılara karşı duruşumuzu göstermek için alanlardaydık” dedi.

Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Emir Dağaşan ile Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve üyeleri okul saldırılarında ölen eğitimci ve öğrenciler için Atatürk Anıtı’nda eylem yaptı. Burada okul saldırısı şehitleri için Atatürk Anıtı’na birer karanfil bırakan Kamu-Sen heyeti daha sonra Akşemseddin Camii’ndeki gıyabi cenaze namazı da katıldı.

Atatürk Anıtı’nda konuşan Kamu-Sen Başkanı Emir Dağaşan, söz konusu saldırıların milletin vicdanında derin bir yara açtığını belirterek, “Masum evlatlarımızı ve görevini fedakârca yerine getiren öğretmenimizi hedef alan bu menfur eylemler, doğrudan geleceğimize yöneltilmiştir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmenin büyük bir fedakârlık örneği sergilediğini belirten Dağaşan, “Öğretmenimizin ‘şehit’ statüsünde değerlendirilmesi hususu gecikmeksizin ele alınmalıdır” çağrısında bulundu.

Anma ve namaz etkinliğiyle ilgili konuşan Dağaşan, “Bırakılan her karanfil cehalete karşı mücadelenin simgesi, kılınan namaz ise ortak vicdanın tezahürüdür” diye konuştu.

Eğitim kurumlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Dağaşan, “Öğretmene uzanan el, devletin temeline uzanmıştır. Okullar dokunulmazdır, eğitim kutsaldır. Bu nedenle eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeler en ağır yaptırımlarla hayata geçirilmelidir” dedi.

Sorumluların hak ettikleri cezayı alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Dağaşan, Türkiye Kamu-Sen’in bu tür saldırıların karşısında durmaya devam edeceğini söyledi. Dağaşan, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

