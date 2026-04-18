Çorum Belediyesi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan adaylara yönelik düzenlenen ücretsiz hazırlık kursları başarıyla tamamlandı.

Engelli bireylerin sınav sürecine daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla hayata geçirilen kurs programı kapsamında, lisans, ön lisans ve lise düzeyinde açılan 3 sınıfta toplam 60 öğrenci eğitim aldı.

Yaklaşık 5 ay süren eğitimler boyunca kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinden faydalandı. Buhara Kültür Merkezi’ndeki kurslarda, adayların sınav tecrübesini artırmak amacıyla düzenli olarak deneme sınavları da yapıldı. Eğitim süresince kullanılan tüm materyaller Çorum Belediyesi tarafından karşılanırken, kurslar tamamen ücretsiz olarak sunuldu.

Kursiyerler, aldıkları eğitim sayesinde EKPSS’ye daha donanımlı bir şekilde hazırlanma imkânı bulduklarını ifade ederken, sağlanan destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

