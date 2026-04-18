Türk Ocakları Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Türk Ocakları tarafından yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların milletçe derin üzüntüye neden olduğu vurgulandı. Eğitim kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Türk Ocakları, şiddeti ve suçu özendirdiği belirtilen televizyon dizileri, dijital platform içerikleri, sosyal medya paylaşımları ve çevrimiçi oyunlara karşı devletin daha etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti. Ayrıca bireysel silahlanma konusunun da kapsamlı şekilde ele alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sadece cezai yaptırımların yeterli olmayacağına dikkat çekilerek, aile ve ahlak değerlerini güçlendiren içeriklerin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. Gençler arasında artan şiddet, uyuşturucu kullanımı ve akran zorbalığının; eğitim, güvenlik ve toplum psikolojisi boyutlarıyla ele alınması gerektiği kaydedildi.

Türk Ocakları Çorum Şubesi, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm millete başsağlığı diledi.

Muhabir: Haber Merkezi