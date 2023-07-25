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Köroğlu, “Kamu çerçeve protokolünün belediyeler ve bağlı şirketleri için de uygulanması konusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu çerçeve protokolü imza töreninde belediye ve bağlı şirketlerini de kapsam içinde tuttuğunu hatırlatan Köroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız kamu çerçeve protokol sözleşmesinin belediyeleri de kapsadığını söyledi. Efendim TÜHİS’e üye değilmiş, bunlar tamamen engellemek için oluşturulan gerekçeler. Belediyeler de bir kamu kuruluşudur, belediyeler ayrı tutulmamalıdır” dedi.

“YÜKSEK HAKEM KURULUNA BASKI YAPILIYOR “

Kamu çerçeve protokolünün belediyelerde de uygulanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin ile protokol imzaladıklarını ancak Bilgin’in görevinin son bulmasından dolayı çalışmanın yarım kaldığını ifade eden Köroğlu, Yüksek Hakem Kurulu’nda alınan uyuşmazlıkların çözümünde kamu çerçeve protokolünün esas alınacağına dair prensip kararına yönelik baskıları ve bu kararları uygulamama yönündeki çabaları eleştirdi.

“EMEKÇİLERİN TALEBİ, AİLELERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK ÜCRETLERDİR”

Konuyla ilgili Hak-İş yönetim kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşüldüğünü aktaran Köroğlu, “Tüm ilçelerimize ve Çorum’umuza hasılı Türkiye’nin her yerine 24 saat hizmet eden emekçilerin talebinin, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ücretler olduğunu söyledi. Buna aracılık yapmak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.