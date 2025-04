Vakıfbank’ın 2021 yılında reklam, ilan ve tanıtım için 259 milyon 784 bin TL, 2022 yılında 478 milyon 625 bin TL, 2023 yılında ise 769 milyon 892 bin TL harcama yaptığını ancak bu harcamalardan sadece iktidara yakın televizyon ve gazetelerin nemalandığını vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Yıllık milyonlarca lira bütçe ayrılan reklam giderlerinde Türkiye'deki yayın ve yerel medyaya eşit ve adil bir şekilde dağıtım yapılıyor mu? Yapılıyorsa Halk TV'de, TELE 1'de, KRT TV'de, Sözcü TV'de, Now Haber'de devlet bankalarının reklamlarını neden göremiyoruz? Yine aynı şekilde iktidara göre muhalif yayın yapan bizlere göre ise bağımsız gazetecilik yapan Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, BirGün, Evrensel gibi gazetelerde de kamu bankalarının ilanlarını göremiyoruz. Diğer taraftan iktidara yakın onlarca medya kuruluşunda kamu bankalarının reklamları oldukça uzun sürelerde izliyoruz. Vakıfbank yönetimi olarak sizin müşterileriniz sadece iktidara ve iktidarın ortaklarına oy veren partililerden mi oluşuyor? Kamu bankaları olarak bu devasa reklam bütçelerinizle neden sadece iktidar yanlısı kanal ve gazeteleri besliyorsunuz” diye konuştu.

“KRİTER NE? TİRAJ VE İZLENİRLİK Mİ İKTİDARA YAKINLIK MI?”

Vakıfbank’ın müşterileri arasında her kesimden ve düşünceden kişi ve kurum olduğunun altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, verilen ilan ve reklamların hangi kriterlere göre dağıtıldığı bilgisini edinmek istediğini söyledi.

Kurumun son 3 yıllık ilan ve reklam bütçesinin hangi kurum ve kuruluşlara kullanıldırıldığının ayrıntılı bir dokümanını talep eden Tahtasız, şunları vurguladı:

“Sizin her türlü baskıya ve ekonomik yaptırıma rağmen ayakta kalma mücadelesi veren o kurumlara saygınız yoksa o televizyonları izleyen, o gazeteleri okuyan müşterilerinize de mi saygınız yok. Neden eşit ve adil bir dağıtım yapmıyorsunuz?

Hadi baskılar yüzünden eşit ve adil olamıyorsunuz bari televizyonların izlenme oranı, gazetelerin satış tirajına göre ilan ve reklam verin. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen televizyonlarının başında Halk TV, Sözcü TV, Now Haber TV geliyor. Yine Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü Gazetesi. Ama siz bu kurumları ısrarla görmüyorsunuz ve reklam vermiyorsunuz.

Bu para devletin parası. Sizlerin istediğime veririm istemediğime koklatmam deme lüksünüz yok. Hele bir bankaysanız ve her düşünceden müşteriniz varsa böyle bir lüksünüz hiç yok.”

Editör: HABER MERKEZİ