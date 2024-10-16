Kamuda kiralanan araç sayısının düştüğünü, kullanılan araçların satışı için çalışmalar başlatıldığını söyleyen Bakan Şimşek bu kapsamda devletin kullanmış olduğu araçların, belirlenen bir plan dahilinde yakında Özelleştirme İdaresi'nin araç satışına başlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kamu tasarruflarına ilişkin hazırlıkların yürütüldüğünü yakında bununla ilgili ilanların başlayacağını ifade ederek bu hamlenin devletin mali yükünü hafifleteceği ve ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Şimşek, enflasyonun hedeflenen çerçevede yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti. Kamu tasarruflarında ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Şimşek, bu konuda kamunun elindeki araçlardan bazılarının satışa çıkarılacağını dile getirdi.

Mehmet Şimşek, “Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi