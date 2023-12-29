SMA TİP 1 hastası Yağız Batu Demirtaş’ın sağlığına ve ilacına kavuşması için valilik izinli kampanyası sürüyor.

Çorumlu annenin bebeği Yağız Batu’nun ilacına kavuşması için aile mücadele ediyor. SMA olarak bilinen, sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi yani zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olan hastalık, Türkiye’de 6 bin kişiden birinde görülüyor.

9 GÜNLÜKKEN TEŞHİS KONULDU

Daha henüz 9 günlükken SMA Tip 1 hastalığı tanısı koyulan minik Yağız Batu’nun da sağlığına ulaşması için kampanya sürüyor.

Yağız Batu bebeğin iyileşmesi için yurtdışında bulunan zolgensma ilacını alması gerekiyor. Doktorlar ilacı 6 ay içerisinde alırsa iyileşme ihtimalinin yüzde 98 olduğunu söylüyor. Yağız Batu bebeğin dünyanın en pahalı ilacı olan zolgensma ilacına ulaşması için Valilik tarafından izinli olan kampanya başlatıldı.

Bebeğin Çorum Osmancıklı annesi Zeynep Demirtaş, Yağız Batu’nun sağlığına kavuşması için tüm Çorumlulardan destek beklediklerini dile getirdi.

Yağız Batu’nun babası Hakan Demirtaş ise tek hayallerinin bebekleri Yağız Batu’nun sağlığına kavuşması olduğunu dile getirerek herkesten yardım elini uzatmasını istedi.

5 Ocak 2023 doğumlu Yağız Batu’nun 1 yaşına sayılı günleri var.

Yardım kampanyası ile şu anda henüz yüzde 30 seviyesine ulaştı. Toplanması gereken miktar ise 1.819.000 dolar.

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

₺ TR34 0001 0090 1043 3575 3050 01

$ TR07 0001 0090 1043 3575 3050 02

€ TR77 0001 0090 1043 3575 3050 03

Alıcı Adı: Yağız Batu Demirtaş

Bankası: Ziraat Bankası

Yurtdışı hesabı:

Alıcı Adı: sma kids

NL43 BUNQ 2085 5061 78

SWIFT/BIC CODU: BUNQNL2A

Açıklama: Nefes ol

Instagram: smayagizbatu