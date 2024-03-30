Çalışmalarını tamamlayan Muhtar Adayı Kamil Deveci, seçim kampanyasının son gününde mahalle için bir söz daha verdi. İpek Taksi civarında bir arsanın çöp yığını haline getirildiğini, buraya ve buna benzer yerlere çeki-düzen verilmesini sağlayacaklarını bildiren Deveci, “mahallemiz pırıl pırıl olacak” ifadesini kullandı.



Muhtar adayı olduğu halde çalışma arkadaşları ile birlikte İpek Taksi civarına ortak ATM kurulması için imza kampanyası başlatan ve topladığı binlerce imzayı ilgili kurumlara teslim eden Deveci, bankaların en kısa süre içerisinde bölgeye ortak ATM sözü vermesiyle birlikte henüz muhtar seçilmeden ilk hizmetini getirmiş oldu. ATM’nin çok yakın bir zamanda bölgede hizmete başlayacağı bildirildi.

Deveci, azalarıyla birlikte el ele vererek, Bahçelievler Mahallesi’nin hak ettiği hizmetlere kavuşmasını sağlayacaklarını vurguladı. Muhtar seçilmesi halinde hayata geçireceği bazı projelerden de bahseden Deveci, geçtiğimiz yıllarda yıkılan devlet hastanesini bölgeye tekrar kazandırmak, çimento fabrikası arazisi üzerine uygulanacak projeden Nadık bölgesinin en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak gibi mücadelenin içerisinde olacaklarını dile getirdi.

“BİZİM ADIMIZ

‘HİZMET’ OLACAK”

Kamil Deveci, kendisini ve projelerini şu şekilde tanıttı: “55 yaşındayım. Evli ve 5 çocuk babasıyım. Merkez Kızılpınar köyündenim. 34 yıldır Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. 1 dönem Kızılpınar Köyü dernek başkanlığı, 3 dönem Bahçelievler Mahallesi muhtar azalığı yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulunda görev yaptım. STK'ların ve yardım kuruluşlarının içinde bulundum. Bahçelievler Mahallesi’nin her sorununu çalışma arkadaşlarımızla biliyoruz ve takip ediyoruz.

MAHALLEMİZE

VAADLERİMİZ:

-Devlet Hastanemizi geri kazandırmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

-Çimento Fabrikası yerine yapılacak olan projenin kapsamını belediyemizle görüşerek Dumlupınar’ın proje kapsamına alınması için girişimlerde bulunacağız.

-Gençlerimize spor alanları kazandırmak için mücadele edeceğiz.

-Mahallemizdeki yoksul ve yaşlılarımıza sahip çıkacağız, onlara bir telefon kadar yakın olacağız.

-Belediyemizle koordineli çalışıp mahallemizin eksiklerini gündeme alıp yaptıracağız.

-Bizim ek işimiz muhtarlık olmayacak, muhtarlığımıza gelen vatandaşlarımızın ne işi varsa muhtarlık tarafından takibini sağlayacak ve sonuçlandırmak için çaba göstereceğiz.

-Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Bahçelievler Mahallemizde yapacağımız çalışmalarımıza bir oy vererek destek olursanız “hizmet bizim adımız olacak”.

-Mahallemize sözümüz söz: Muhtarlık “Ek” işimiz değil, “Tek” işimiz olacak.”

Kamil Deveci’nin azaları ise şu isimlerden oluşuyor: Alev Polat, Reyhan Bolat, Halil Kabadayı, Şah İsmail Akınalp, Tuncer Duran, Bilal Baylan, Mehmet Çetinkaya ve Dursun Belli.