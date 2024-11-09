Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’nın katılımıyla renkli ve verimli bir şekilde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, Baro Başkanı Kalıpcı, öğrencilere hukuk ve kariyer planlaması üzerine önemli bilgiler verdi.

Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Mol, etkinliğin açılış konuşmasında, öğrencilerin kariyer seçimlerine yön verecek bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı. Mol, etkinliğe katılım gösteren Baro Başkanı Kalıpcı’ya teşekkür ederken, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte böylesi anlamlı bir buluşmaya imza attıkları için gururlu olduklarını belirtti.

Baro Başkanı Kalıpcı ise yaptığı konuşmada, hukuk mesleği ve öğrencilerin kariyer yolculukları hakkında tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere, doğru hedefler koyarak ve kararlılıkla çalışarak başarılı olabileceklerini söyleyen Kalıpcı, gençlerin gelecekteki profesyonel hayatları için motivasyon sağlayacak değerli bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etkinlik sonunda, Baro Başkanı Kalıpcı, okul yönetimine ve öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Öğrencilere ise, kariyerlerinde başarılı olmaları temennisinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ