Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel açış konuşmasında, “Miraç, Sevgili Peygamberimize Rabbimizin özel bir ikramıdır. Öyleyse Efendimizin hayatı, biz ümmeti için müstesna bir öneme sahiptir.” dedi.

Prof.Dr.Kaşif Hamdi Okur ise, insanın amel defterinin öldükten sonra da kapanmamasına vesile olan “sadaka-i cariye” (kalıcı hayır) niteliği taşıyan vakıf hizmetlerinin mübarek zaman dilimlerinde daha da anlam kazandığını belirterek, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“6 Şubat depreminin yıldönümüne tesadüf eden bu gecede depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet dileyelim, onları dualarımızda hatırlayalım, yaralarını sarmak için elimizden gelen imkânları esirgemeyelim. Gazze’de zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için de bu gece özellikle dua edelim. Bizim huzur ve güven ortamında yaşayabilmemiz için, vatanımızın müdafaası için canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin makamlarının âlî olması için, Cenab-ı hakkın kederli ailelerine sabır ve metanet vermesi için dua etmeyi hatırımızdan çıkarmayalım.”

İlimizin seçkin din musikisi üstatları ve mevlidhanları; Faruk Özdemir,Hasan Çakmak, Muammer Özcan ve Ebubekir Atalay tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet olundu.

Programın son bölümünde Emekli Din Görevlisi Fikrettin Çıplak tarafından dua edildi.