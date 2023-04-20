Din Görevlisi Faruk Özdemir ve Muammer Özcan yönetiminde Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi hafızlık öğrencilerinin icra ettiği Kur’an-ı Kerim Tilaveti - Tasavvuf Musikisi ve Hatm-i Şerif Duası ile program devam etti.

Zengin içerikli program; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr.Türker Ejder, Emre Göz Merkezi kurucusu Opr.Dr.İhsan Emre, Kaleli Vakfı Kurucusu Selahattin Kaleli, Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri ile davetlilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)