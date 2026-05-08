Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği destek sayesinde, Kale ve Mimar Sinan mahallelerinde, hatta Gülabibey Mahallesi’nin bir kısmında kentsel dönüşümün gerçekleşme yoluna girdiğini söyledi.

Başkan Aşgın’ın Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi Özel” programında, Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine kentsel dönüşümle ilgili açıklamaları şöyle:

“Kale Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, şehrimizin geleceğini planlayan güçlü bir vizyonla sürdürüyoruz.

Kale Mahallesi’nde; 2025 yılında Rezerv Yapı Alanı ve daha önce Riskli Alan ilan edilen bölgeleri kapsayan dönüşüm sürecini TOKİ marifetiyle etaplar halinde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda toplam 9,99 hektar rezerv yapı alanı ve 9,43 hektar riskli alan üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bölgede toplam 1.386 bağımsız birim bulunuyor. İlk iki etapta 768 konut ve 253 ticaret birimi üretmeyi planlıyoruz. Üçüncü etapta ise mevcut projeyi revize ederek dönüşümü tamamlamayı hedefliyoruz.

TOKİ tarafından yürütülecek kentsel dönüşüm için, Kale Mahallesi’nde hak sahibi vatandaşlarımızla uzlaşma görüşmeleri önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak.

Mimar Sinan Mahallesi’nde ise daha geniş ölçekli bir dönüşümü planlıyoruz. Toplam 31,13 hektarlık rezerv yapı alanında projelerimizi üç etap halinde hayata geçireceğiz. İlk etapta 416 konut ve 50 ticaret birimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Tüm alanda ise toplam 2.147 bağımsız birim bulunuyor. Bu dönüşümle birlikte hem modern yaşam alanları oluşturuyor hem de şehrimizin yapı stokunu daha güvenli ve nitelikli hale getiriyoruz.

Mimar Sinan Mahallesi 1. etapta borçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından süreç hızla başlayacak.

Her iki bölgede de amacımız; sadece yapı yenilemek değil, yaşam kalitesini artıran, güvenli, planlı ve sürdürülebilir mahalleler inşa etmek. Şehrimizin yarınlarını daha sağlam temeller üzerine kurmaya kararlılıkla devam ediyoruz.”