Çorum'da Ulumezarlık civarında trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan yeni düzenlemeler beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Çorum Belediyesi'nin çalışmalarıyla 840 metre uzunluğundaki Prof.Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin tamamı 30 metre genişliğinde önemli bir yol haline gelirken, vatandaşların daha güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için yapılan kaldırımlar ise araç park yeri olarak kullanılmaya başlandı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan ve durumdan muzdarip olan bir vatandaş, "Böyle duyarsızlık olmaz yaşlı, engelli vatandaşların olduğunu düşünerek daha duyarlı davranılmalı. Kaldırımlara araç park edilmemeli, lütfen gerekli denetimler yapılsın." diyerek yetkililerden çözüm istedi.