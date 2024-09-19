Alınan bilgiye göre Kayseri nüfusuna kayıtlı M.P.(22), İnönü Caddesi’nde bulunan bir otelin en üst kat penceresine çıkarak bağırmaya başladı.

Durumun ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Telefonla babasını arayan genç, birilerinin kendisine zarar vereceğini ve çok korktuğunu söyledi.

Polis ekiplerinin yaklaşık iki saatlik inkna çabasına rağmen camdan inmeyen genç için adrese müzakereci çağrıldı.

Kaldigi odanın kapısını kikitleyen ve madde etkisinde olduğu tahmin edilen genç 4 saat geçmesine rağmen ikna edilemedi.