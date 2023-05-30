Uzun yıllardan beri Osmancık Caddesi üzerinde bulunan Fatih Kıraathanesi işletmeciliğini yapan Fatih Güleç, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Güleç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Fatih Güleç’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerinde ve esnafda derin üzüntü yarattı.

Fatih Güleç’in cenazesi yarın (31 Mayıs 2023 Çarşamba) öğle namazına müteakip Abdibey Cami’nde kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik mezarlığında toprağa verilecek

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.