14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı adayları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret programı çerçevesinde Çorum Kafkas Kültür Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Mehmet Bingöl ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çerkes vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Bekir Özsaçmacı, “Bizler bu ülkeye barışı, adaleti, huzuru, güzellikleri getirmenin çabasındayız. Birleşe birleşe kazanacağız, bu ülkeye hep birlikte baharın renklerini, güzelliklerini getireceğiz. Millet ittifakı, din, dil, ırk, renk, etnik köken ayrımı yapmaksızın Türkiye Cumhuriyetinin tüm vatandaşlarına hizmetin en güzelini sunacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İşsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliğin olmadığı, herkesin yüzünün güldüğü, ezanımız, ay yıldızlı bayrağımız ve ortak değerler etrafından birleştiğimiz güçlü bir Türkiye şartlarına kavuşmak için hepinizin desteğini bekliyoruz” dediler.

Dernek Başkanı Mehmet Bingöl ise Kafkas kültürü, yaşadıkları sorunlar ve talepler hakkında bilgi verdikten sonra nazik ziyaretlerinden dolayı Millet İttifakı adayları Mehmet Tahtasız ve Bekir Özsaçmacı’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)