M.M.E.(69) idaresindeki 06 EU 5257 otomobil Çorum-Osmancık yolu 10. Kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen S.K.(27)’nin kullandığı 19 UD 369 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.K.(56), yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.K. ve M.K.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK