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Kocaelispor maçında sakatlanan ve bu yüzden Altay karşılaşmasında forma giyemeyen Ahmet İlhan Özek, 21 kişilik Adanaspor maçının kafilesine dahil edilirken, Altay maçının kadrosunda bulunan Sinan, Adana’ya götürülmedi. Teknik direktör Serkan Özbalta böylece 21 kişilik maç kadrosunda tek değişiklik yapmış oldu.

Adanaspor maçının kafilesinde şu futbolcular bulunuyor: Murat, Ferhat, Ali, H.Hüseyin, Zargo, Adem, Ologo, Berkay Can, Erkan, Kerem, Atakan Cangöz, Geraldo, Gökhan, Ozan, Suat, Eren, Ahmet İlhan, Ahmet Sağat, Thomas, Atakan Akkaynak ve Nalepa.