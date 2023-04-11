Çorum’da da kadın milletvekili aday adayı sayısında beklenenden fazla talep olduğunu ancak aday gösterilen kadın sayısının sadece Millet İttifakı’nın adayı Av. Burçin Solmaz Polat olduğunu vurgulayan Selma Bayrakdar, Cumhur İttifakı bileşenleri ve diğer siyasi partilerin kadınlara yer vermemesini ise eleştirdi.

“Bu işler çocuklarını feda etmekle olmuyormuş” diye konuşan Bayrakdar, “Şuan ki Meclis’te 600 milletvekilinin sadece 103’ü kadınlardan oluşuyor. Ancak 14 Mayıs seçimleri için AK Parti 113, CHP ittifak ortaklarıyla birlikte 147, İYİ Parti 152, MHP ise 90 kadın adaya listelerinde yer verdi. Ancak yarıdan azının seçilebilecek sıralarda yer alması, Meclis’in yine erkek ağırlıklı olacağının işaretidir” dedi.

Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin hazırladığı "Siyasette Kadın Haritası” verilerine göre Türkiye’nin parlamentolardaki kadın temsilinde 188 ülke arasında 129'uncu sırada yer aldığını vurgulayan Selma Bayrakdar, “Kadınları, siyasette daha çok görmek istiyoruz. Siyaset yapmak isteyen kadınlar için Gelecek Partisi’nin kapıları tüm kadınlarımıza açıktır” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)