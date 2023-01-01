Törende 19. Eylem planı olarak “Kadınların mutlu, özgür ve eşit olmadığı yerde kimsenin yüzü gülmez” konsepti dile getirildi.

Açıklanan Kadın Eylem Planını paylaşan Benli, DEVA Partisi’nde kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapılacağını ifade etti.

Kadın’ın mücadelesi Türkiye’nin kalbine kazınacak diyen Benli, kadının siyasi ve ekonomik gücüne güç katmaya hazırlandıklarını belirtti.

Dünya çapında bilim kadınları yetiştireceklerini de sözlerine ekleyen Benli, zanaatkar kadınlara da satış ve pazar imkanı sağlayacaklarını söyledi.

İstanbul sözleşmesine geri döneceklerini de açıklayan Benli, Şiddet gören kadınların devlet olarak yanında duracaklarını kaydetti.

Kadının maruz kaldığı mobbing uygulamalarına da son vereceklerini belirten Benli, kreş sorununu da mutlaka kısa sürede çözeceklerini ifade etti.

6’lı Masa Çatladı dedikodularına prim vermediklerinin altını çizen Benli, 6’lı masayı güçlü tutmayı ve başarıya ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

