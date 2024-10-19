AKP Eskişehir Milletvekili Ayşe Güran’ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal adlı vakıf ile Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kadın öğretmenlere yönelik “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersi verilmesi planlanan protokol, tüm ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da protesto edildi.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Bedenimiz Bizimdir! Cinsiyetçi Politikalarınızı Kabul Etmiyoruz! Elinizi Kadınların Bedeninden Çekin!" pankartı açıldı.

Sık sık, “Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganının atıldığı basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, “Kadın eğitim emekçilerinin bedenlerine, haklarına, yaşamlarına yönelik tüm bu saldırılara karşı, ellerini kadınların bedenine, kıyafetine uzatanların cüretini kadınlar alaşağı edecektir. Kadın eğitim emekçilerinin nasıl giyinmeleri gerektiğine yönelik ‘eğitim’ vermek kimsenin haddi de işi de değildir” diye konuştu.

Okullarda temizlik, hijyen ve güvenlik gibi “acil ve yakıcı sorunlara” çözüm üretilemediğini anımsatan Kandemir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm bu sorunlar yerine kadın eğitim emekçilerinin kıyafetleri ile uğraştığını söyledi.

Kamunun dini vakıf ve cemaatler aracılığıyla örgütlenmek istendiğine değinen Kandemir, tüm bu yaşananların “gerici, cinsiyetçi, siyasal, ideolojik hedefi doğrultusunda öğretmenleri itibarsızlaştırma ve ‘biat eden kendi öğretmenini’ yaratma politikasının” ürünü olduğunu vurguladı.

Kandemir, “Bizler yaşadıklarımızdan biliyoruz ki iktidarın kadınlar üzerindeki tahakkümü her geçen gün biraz daha artıyor! Kadınların kaç çocuk doğuracağından, nasıl giyineceğine, sokakta özgürce dolaşmasından, çalışmasına, sosyal medya kullanımından, kahkahasına kadar bu ideoloji tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. İktidarın uzun süredir güvencesizlik, işsizlik, şiddet ve yoksulluk kıskacında kadınların yaşamını daha fazla denetim altına alma çabası, sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik pek çok hakkı kullanılamaz hale getirmiştir” diye konuştu.

Eşit ve özgür bir yaşamın örgütlü mücadeleyle inşa edileceğini vurgulayan Kandemir, kadınların hakkı olanı evde, işte, sokakta, kısacası yaşamın her alanında mücadeleyi büyüterek kazanacağını söyledi.

Basın açıklamasına, Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri de katıldı.