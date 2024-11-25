Çorum Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan bu etkinlikte konuşmacı olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun, Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşin Helvacı Altunsoy Sosyolog Naile Sontay yer aldı.

Konuşmalarda, kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak adımların önemine vurgu yapılarak, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin altı çizildi. KADES uygulaması, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi gibi hayati öneme sahip destek ve acil yardım uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bu uygulamaların kullanımı ve erişilebilirliği konusunda katılımcılara detaylı bilgiler sunuldu, uygulamaların nasıl bir fark yaratabileceği üzerinde duruldu.