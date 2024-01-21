İki yıldan beri birlikteliklerini sürdüren kadın muhasebeciler, 21 Ocak 2023 tarihinde dernekleşerek tüzel kişiliklerini kazanmışlardı.

KADMUDER, 82 aktif üyesiyle Türkiye’nin en büyük kadın muhasebeciler derneği olma özelliğini taşıyor.

Altınkaya Arena Muhasebe Müdürü Pınar Paçacı’nın konuşmasıyla başlayan yemekte konuşan Kadmuder Kurucu Başkanı Funda Aykaç, derneğin dünden bugüne geldiği noktayı anlatırken, maddi ve manevi destekte bulunan firmalara ve desteklerini esirgemeyen eğitimcilere teşekkür etti.

Kadmuder üyeleri de, eğitimde sürekliliğe vurgu yaparak mesleki açıdan dayanışmanın önemine dikkat çektiler, ayrım yapmadan ve çıkar gözetmeden yollarına devam edeceklerini söylediler.