Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan Karma Resim Sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, sanatseverler ve kursiyerler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın serginin açılışında yaptığı konuşmada kursiyerlerin yetenekleri karşısında hayran kaldığını ifade etti. Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Aşgın, “Kadın Kültür Merkezlerimizde her yıl binlerce hanımefendiyi misafir ediyoruz. Kurslarımız istidama katkı sağladığı gibi kursiyerlerimizin el becerilerini geliştirmelerine de fırsat sunuyor. Kadın Kültür Merkezlerimiz şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına damga vuruyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezimize de kurslarımıza sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Karma resim sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde 3 gün sürecek ziyarete açık olacak.