Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde kayıtlar 30 Aralık 2024 Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde farklı branşlarda el sanatları ve meslek kursları açılacak.

Giyim, seramik, çini, iğne oyası, el örgüsü, mefruşat, el nakışları, perspektif, kuaför, aşçılık, pastacılık, kokulu taş, halı dokuma, ahşap boyama, takı, örgü oyuncak alanlarında açılacak olan kurslara kayıtlar 30 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’den itibaren Çorum Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Editör: SELDA FINDIK