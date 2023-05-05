Çorum Belediyesi kadın kültür merkezleri Hıdrellez geleneği yaşatılıyor. Güneşli havayı fırsat bilerek açık havada bir araya gelen kadın kursiyerler Hıdrellez’e özgü yiyeceklerle baharın gelişini kutladı. Hıdrellez kutlamaları, geleneksel halk oyunları, müzikler ve yarışmalarla renklendi.

Buhara Kadın Kültür Merkezi ve İkbal Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerinin Hıdrellez etkinliğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Kursiyerle sohbet eden Başkan Aşgın kadınların hazırladığı yiyecekleri tadarak bu özel günü kutladı. Kadın Kültür Merkezlerinde kadın kursiyerlerin her alanda güzel işlere imza attığını dile getiren Başkan Aşgın, çeşitli alanlarda açtıkları kurslarla hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

“14 MAYIS’TA ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ”

Başkan Aşgın, yaklaşan seçimlere de değindi ve Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çifte bayram yapacağını ifade etti. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Aşgın, "Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak. Bu milletin ferasetine güveniyoruz." dedi.

(Haber Merkezi)