Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Şahin, “kadın girişimciliği” konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, Eskişehir’den Hayriye Kuşçu’yu bu alanda örnek gösterdi.

Semra Şahin, Türkiye ve İngiltere’de eğitim yapan Hayriye Kuşçu’nun, besin değeri yüksek, demir deposu, glisemik indeksi(şekeri) düşük ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan mor patatesi ülkemize getirdiğini anlattı.

Kendisi de Çorum’da kadın girişimcilerin örnek isimlerinden biri olan Semra Şahin’e yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar şöyle:

Besin değeri yüksek, demir deposu, glisemik indeksi(şeker) düşük ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan mor patatesi ülkemize getirdi, ekti ve yaygınlaştırdı. Tıbbi aromatik bitkiler, soğan, süt otu tohumu ve kuş yemi yetiştirdi. Çiftçilik yaparak kazandığı para ile ihtiyaç sahibi kadınlara destek oldu. Yetinmedi, “Bir insana dokunmak istiyorsan, önce toprağa dokun” düşüncesiyle, 2020 yılında kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi ve Anadolu’da ki kadınlarla da üretmeye başladı. Şalvar giyen ve traktör kullanan Hayriye, bugün kadınlarla birlikte tarlada ter dökmeye devam ediyor.

Girişimciliğin sizdeki tanımı nedir desem, ne dersiniz?

Ben uçak bileti de diyebilirim, ya da anahtar desem daha doğru olur. Girişimcilik, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal ilerlemenin anahtarıdır.



* Siz kadın girişimcisiniz, kadın girişimciliğinde fırsat eşitliği üzerine ne düşünüyorsunuz?

Kadın girişimcilerin karşılaştığı engeller, maalesef fırsat eşitsizliği yaratıyor. Anadolu kaplanlarından Çorum, zengin kültürel mirası, dinamik iş ortamı ve potansiyeliyle bilinir. Ancak, kadın girişimcilerin bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirebilmeleri için çeşitli zorluklarla karşılaştıkları bir gerçektir. Oysa ki girişimcilik potansiyelini serbest bırakmak ve eşit fırsatlar sunmak, hem toplumun hem de ekonominin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Erişimdeki kısıtlamalar, finansal destek eksikliği ve toplumsal stereotipleri aşabilirsek, fırsat eşitliğinde birincil engelleri aşmış oluruz.



* Engelleri aşmak ve kadın girişimcilerin güçlenmesini sağlamak için neler yapılabilir?



İnanarak kurabileceğim ilk cümle şu olurdu; Bir eliyle beşik sallayan kadın, diğer eliyle dünyayı sallar. Kadınlar yaratılış gereği, komplike çalışabilirler ve çok iyi muhasebecilerdir, şu örneği vermeyi çok severim “Çalan telefonu açan kadın eve misafir geleceğini öğrenir. Hemen işe koyulur. Bir eliyle çorba karıştırırken, diğer taraftan bebeğini emzirir. Boynuna sıkıştırdığı telefonda eşiyle konuşurken, buzdolabındaki eksikleri zihniyle tarar, envanter yapar, eksikleri sipariş verir. “Düşünsenize aynı anda çorba yapar, bebeği besler, telefonla konuşur, envanter yapar ve sipariş verir. Aynı anda beş işi birden yapar. Eminim bunu okuyan çoğu kadın bu tabloyu yaşamıştır.

Uzun lafın kısası önce kendi gücümüzü fark etmeliyiz. Ve sonrasın da;

İlk olarak, eğitim ve mentörlük programları kadın girişimcilere yol gösterebilir ve bilgi birikimlerini artırabilir. Bu programlar, iş planı oluşturma, finans yönetimi ve pazarlama gibi konularda kadın girişimcilere destek sunabiliriz.

İkinci olarak, finansal destek mekanizmaları kadın girişimcilerin işlerini büyütmesine ve yeni fikirleri hayata geçirmesine yardımcı olabilir. Devlet teşvikleri, düşük faizli krediler ve hibe programları gibi araçlar, kadın girişimcilere finansal olarak destek olabiliriz.

Üçüncü olarak, toplumsal fırsat eşitliğine odaklanan kamuoyu farkındalık kampanyaları düzenlenebilir. Bu kampanyalar, kadın girişimciliğinde rol model ve başarı hikayelerini vurgulayarak toplumun genelindeki algıları değiştirebilir ve kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirebilir.

Sonuç olarak, Çorum'da kadınlar için girişimde fırsat eşitliğini sağlamak, şehrin ekonomik ve toplumsal gelişimi için hayati öneme sahip. Eğitim, finansal destek ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda atılacak adımlar, kadın girişimcilerin potansiyelini serbest bırakacak ve onların başarılarına katkıda bulunacaktır. Bu çaba, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde dünyanın dört bir yanında, bu konuya ithafen farkındalık çalışmaları yapılıyor, siz bu konuda ne söylemek istersiniz?



Birbirinden kıymetli çalışmalar yapılıyor. Binlerce kadınımız bu çalışmalardan faydalanıyor. Artarak devam etmesini önemsiyorum. Yalnız bir şeye dikkat çekmek istiyorum; bu çalışmalarda katılımcıların %90 ı yine kadınlardan oluşuyor. Oysaki babalarımız, eşlerimiz, oğullarımız, kardeşlerimizde orada olsalar ve el ele, omuz omuza toplumsal olarak ayağa kalksak daha güçlü olmaz mıyız?

Çok sevdiğim bir söz var; Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Ve bence; Her başarılı kadının arkasında da başarılı bir erkek vardır. Deneyimlerini paylaşarak, kadınların iş hayatındaki başarılarını destekleyebilir ve onlara yol gösterebilirler.

Kadın girişimciliğinde rol modellik ve başarı hikayeleri dediniz, bir örnek te sizden alabilir miyiz?

Elbette… Eğitimci, İş Kadını ve en önemlisi çiftçiyim diyen Hayriye Kuşçu muhteşem bir örnek bence…

İki güzel evladı olan Eskişehirli Hayriye Kuşçu, Türkiye ve İngiltere’de eğitimini tamamladıktan sonra işini kurdu. Aldığı eğitim üzerine, iki ülkede, beş ilde zayıflama merkezi açtıysa da, aklı hep Eskişehir'e geri dönüp, üretim yapmaktaydı. Ve yaptı da. Eskişehir’e dönerek profesyonel çiftçilik yapmaya başladı.

Besin değeri yüksek, demir deposu, glisemik indeksi(şeker) düşük ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan mor patatesi ülkemize getirdi, ekti ve yaygınlaştırdı. Tıbbi aromatik bitkiler, soğan, süt otu tohumu ve kuş yemi yetiştirdi. Çiftçilik yaparak kazandığı para ile ihtiyaç sahibi kadınlara destek oldu. Yetinmedi, “Bir insana dokunmak istiyorsan, önce toprağa dokun” düşüncesiyle, 2020 yılında kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi ve Anadolu’da ki kadınlarla da üretmeye başladı. Şalvar giyen ve traktör kullanan Hayriye, bugün kadınlarla birlikte tarlada ter dökmeye devam ediyor.

“Toprağa bir veriyorsunuz, bin alıyorsunuz” diyen Hayriye, 34 ilde 600 kadınla el ele vererek üretirken hedefini uluslararası arenalara taşıdı bile…

Söylemeden geçemeyeceğim, gerektiğinde topuklu ayakkabılarını, gerektiğinde şalvarını giyen Hayriye Kuşçu, geçen hafta Halkbank’ın “Üreten Kadınlar Yarışması”’nda ipi birincilikle göğüsledi.