Sungurlu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Havva Özata, Malatya Toprak Ana Kooperatif Başkanı Ayşe Uzunkayış, Erzurum Plandöken İnovasyon Kadın Girişimciler üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır, Afyonkarahisar Çobanlar Kadın Kültür Evi Kooperatif Başkanı Nermin Denk, 22-26 Mayıs tarihlerinde İspanya'ya iş gezisi düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen iş gezisine İspanya'daki kadın girişimcilerle bir araya gelen kadınlar, üretim ve pazarlama konularında tecrübelerini paylaşma imkanı buldu.

Görüşmeler neticesinde Türkiye ile İspanya'daki kooperatifler arasında kardeş kooperatifler oluşturulması kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özata, İspanya'da edindikleri tecrübelerle Türkiye'de kadın kooperatiflerine yeni boyut kazandırabileceklerini aktardı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Özata, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.