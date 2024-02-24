Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttükleri çalışmaları yerinde inceleyerek “Güzel bir Kadın Emeği Çarşısı oluşturduk. İnşallah kadınlarımız ürettikleri el ürünlerini burada satıp aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi.



Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri’nde binlerce kadının farklı branşlarda kurslara katılarak üretim yaptıklarına dikkat çeken Aşgın “Kursiyerlerimiz bizden, ürettikleri ürünler için satış yeri yapmamızı istemişlerdi. Bu talep üzerine ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için satış yeri oluşturduk. Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasında daha önceden veznelerin bulunduğu alanda Kadın Emeği Çarşısı’nı hizmete sunduk.” dedi.



Kadınların ürünlerini çarşıya getirebilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Aşgın, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri kurslarına katılarak sertifika alanlar, Halk Eğitim Merkezi kurslarından sertifika alanlar ve Çorum Ticaret Sanayi Odası'nın girişimcilik kurslarına katılan kadınların ürünlerini çarşıda satabileceklerini dile getirdi.

Kadın Emeği Çarşısı’na getirilen ürünlerin, görevliler tarafından incelenerek seçileceğini belirten Aşgın “El emeği, göz nuru ürünlerimiz burada mutlaka kalitesiyle, estetiğiyle, güzelliğiyle göz doldurmalı. Kalitesi Çorum Belediyesi kadın emeğine yakışır olmalı. Çorumlu kadınlar zaten en güzelini yapıyor.” dedi.

Başkan Aşgın, Kadın Emeği Çarşısı’nın resmi açılışını ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacaklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)